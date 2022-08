Nyt, per avvocato Trump consegnati tutti documenti classificati

(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - Almeno un avvocato dell'ex presidente Donald Trump ha firmato una dichiarazione scritta a giugno affermando che tutto il materiale contrassegnato come classificato e conservato nella residenza di Mar- a-Lago era stato restituito al governo. Lo rivelano quattro fonti al New York Times.

La dichiarazione scritta è stata rilasciata dopo una visita lo scorso 3 giugno nella residenza in Florida da un gruppo di federali guidati da Jay Bratt, il capo controspionaggio al Dipartimento di Giustizia. (ANSA).