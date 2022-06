Covid: studio, nel primo anno vaccino ha salvato 20 mln vite

(ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Nel primo anno di vaccinazioni anti Covid sono state salvate 20 milioni di vite. Lo rivela una ricerca dell'Imperial College London, istituto specializzato in scienza, tecnologia e medicina. Negli Stati Uniti sono 1, 9 milioni le vite salvate grazie al vaccino sempre nel primo anno.

L'8 dicembre del 2020 un commesso inglese in pensione è stata la prima persona in assoluto ad essere vaccinata, nei 12 mesi successivi oltre 4, 3 miliardi di persone hanno deciso di vaccinarsi. Dalla ricerca è stata esclusa la Cina. Inoltre i ricercatori hanno evidenziato che circa 600 mila morti avrebbero potuto essere evitate se si fosse raggiunto il target del 40% di vaccinazioni entro la fine del 2021. (ANSA).