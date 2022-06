Usa: sparatoria a Ny durante una grigliata, un morto e 8 feriti

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Un morto e otto feriti è il bilancio di una nuova sparatoria nella città di New York. Il teatro della violenza questa volta è East Harlem dove un gruppo di persone che si era ritrovato per una grigliata, probabilmente per festeggiare la nuova festa dell'abolizione della schiavitù (Juneteenth), è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Tra loro sono rimasti colpiti sette uomini e due donne, di età compresa tra i 21 ed i 42 anni. Il più giovane è stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato in ospedale, le altre otto persone sono in condizioni stabili, secondo quanto dichiarato dalla polizia. Il killer è ancora a piede libero, al momento è stata ritrovata solo una pistola. Non si conosce il movente della sparatoria. (ANSA).