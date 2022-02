Usa:boom nozze a Las Vegas, attesi 80mila certificati matrimonio

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Il numero delle persone che vogliono sposarsi a Las Vegas ha registrato un vero boom.

Secondo quanto riferito dall'ufficio delle licenze matrimoniali ai media Usa c'è stato un aumento delle richieste e l'impiegata della contea di Clark, Lynn Goya, ha spiegato che si prevede di arrivare a oltre 80.000 certificati di matrimonio nel 2022.

Per il mese di febbraio le stime parlano di "numeri che sarebbero i maggiori degli ultimi anni", come riportano alcune cappelle. Già nel 2021 sono state rilasciate oltre 77 mila licenze di matrimonio. "C'è una ragione per cui Las Vegas è la capitale mondiale dei matrimoni", ha detto Goya raccontando quanto sia semplice sposarsi nella contea di Clark.

Dalle operazioni burocratiche alle cappelle, passando per i wedding planner, "tutto è facile e senza stress per le coppie, che possono così concentrarsi sulla festa e sul divertimento senza preoccupazioni". (ANSA).