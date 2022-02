Usa: Trevor Noah alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Torna un comico alla tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo le polemiche seguite all'esibizione nel 2018 di Michelle Wolf, che attacco' a muso duro Donald Trump e la sua portavoce Sarah Sanders. Quest'anno, il 30 aprile, ci sara' Trevor Noah, il conduttore sudafricano del programma satirico "The Daily Show" sulla rete Comedy Central.

Dopo la divisiva performance di Wolf, si preferi' ripiegare nel 2019 sul biografo presidenziale Ron Chernow, mentre la cena e' stata cancellata nei due anni successivi a causa della pandemia.

La Casa Bianca non ha ancora rivelato se parteciperanno anche Joe Biden e la moglie Jill, dopo che Trump ha boicottato l'evento in tutta la sua presidenza. Nel caso ci fossero, Noah avra' almeno un ardente fan tra il pubblico: il suo "Born a Crime: Stories from a South African Childhood" e' una delle due opere da leggere richieste per il corso introduttivo di inglese tenuto lo scorso anno dalla first lady come docente universitaria. (ANSA).