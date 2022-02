Usa: miliardario guiderà altre tre missioni nello spazio

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il miliardario americano Jared Isaacman, che era stato il comandante della prima missione di turisti nello spazio a settembre, ha annunciato che ne guiderà altre tre sempre in collaborazione con la Space X di Elon Musk.

I prossimi viaggi spaziali, nei piani dell'imprenditore 38enne, prevedono una passeggiata nello spazio e il primo volo di un equipaggio sul razzo di ultima generazione Starship.

La prima missione, chiamata Polaris Dawn, si svolgerà verso la fine dell'anno e sarà comandata da Isaacman stesso che l'anno scorso ha guidato Inspiration4. L'equipaggio partirà dal Kennedy Space Center in Florida, a bordo di un Falcon 9 e passerà cinque giorni nell'orbita più alta mai raggiunta da questo tipo di razzo. Con il miliardario ci saranno l'ex colonnello dell'aeronautica Usa Scott Poteet come pilota e due esperte di SpaceX, Sarah Gillis e la dottoressa Anna Menon. L'equipaggio tenterà anche una passeggiata spaziale a 482 chilometri d'altezza.

Nel corso della missione testeranno anche la comunicazione laser nello spazio Durante la missione, testeranno anche la comunicazione basata su laser nello spazio utilizzando la rete satellitare Starlink di SpaceX e condurranno ricerche mediche sui disturbi causati della decompressione, l'impatto delle radiazioni spaziali e gli effetti del volo spaziale sulla salute degli occhi. (ANSA).