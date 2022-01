Covid: Fauci, non possiamo ancora trattarlo come un'influenza

"Non siamo ancora al punto in cui poter trattare il virus del covid come altri con cui conviviamo", tipo quello dell'influenza o delle para-influenze: lo ha detto oggi Anthony Fauci, sottolineando pero' di essere "cautamente ottimista". In una lunga conversazione con i New York Times, il consigliere medico del presidente Biden ha osservato che tre elementi stanno facendo sperare che "stiamo andando nella giusta direzione": le vaccinazioni che continuano negli Usa, i dati sulla discesa dei casi a New York e nel Nordest degli Usa che fa presumere che il picco in quelle aree sia stato raggiunto, e il fatto che la variante omicron del Sars-Cov2 causa generalmente una malattia piu' leggera di Delta.



Fauci ha osservato che la combinazione del numero di persone vaccinate come quello di chi e' gia' infettato dal covid dovrebbe portare a un livello di "immunita' di background" nella societa' tale da permettere di convivere con il covid: "Ma dobbiamo sempre preparaci per la possibilita' dello scenario peggiore - ha messo in guardia - che potrebbe essere rappresentato dall' apparire di una nuova variante del virus non solo piu' patogenica, ma capace di eludere l'immunita' guadagnata in precedenza".