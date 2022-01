Usa: rapper Cardi B pagherà per sepoltura vittime rogo Bronx

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Cardi B pagherà per le spese di sepoltura delle 17 vittime del rogo in un edificio nel Bronx.

Tra le persone che hanno perso la vita, otto erano bambini.

La rapper, originaria del Bronx, pagherà anche per il trasferimento di alcune salme in Gambia, paese da cui provenivano diverse vittime. "Sono estremamente fiera di essere del Bronx - ha detto l'artista in una dichiarazione -. Ho tanti familiari ed amici che ancora vivono e lavorano lì. Quando ho saputo dell' incendio e di tutte le vittime ho sentito il bisogno di fare qualcosa".

I funerali della maggior parte delle persone rimaste uccise nell'incendio provocato da una stufetta elettrica mal funzionante si sono svolti all'Islamic Cultural Center, sempre nel Bronx. A sostegno delle famiglie coinvolte nel rogo esiste anche un fondo di oltre due milioni di dollari. (ANSA).