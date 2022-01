Neve e maltempo in Usa, 80 milioni in allerta meteo

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Una grande tempesta invernale ha portato forti nevicate e ghiaccio in alcune parti degli Stati Uniti e del Canada, costringendo più di 80 milioni di persone in allerta meteorologica. Lo scrive la Bbc online precisando che più di 145mila persone sono senza elettricità in alcuni Stati del sud-est, mentre migliaia di voli vengono cancellati.

Virginia, Georgia e Carolina del Nord e del Sud hanno tutte dichiarato lo stato di emergenza.

Il Servizio meteorologico nazionale (Nws) americano ha affermato che in alcune aree sono previsti più di 30 cm di neve e non si escludono problemi alla circolazione stradale, ma anche interruzioni di corrente e danni agli alberi. (ANSA).