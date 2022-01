Covid: in Usa nuovo record, oltre 145 mila ricoverati

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - Le ospedalizzazioni per Covid hanno raggiunto un nuovo record negli Usa, sorpassando il precedente picco del 14 gennaio 2021: 145.982 ricoverati, secondo i dati del ministero della salute, quasi il doppio di due settimane fa, con quasi 24 mila posti letti di terapia intensiva in uso. In aumento anche i contagi, che nelle ultime settimane sono stati 737.000 al giorno, superando anche in questo caso il dato dello scorso inverno. (ANSA).