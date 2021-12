Usa: Covid cancella show teatrali a New York, Broadway trema

(ANSA) - NEW YORK, 17 DIC - Omicron chiude molti spettacoli di Broadway, che trema davanti allo spettro di una chiusura generalizzata. Diverse produzioni sono state costrette negli ultimi giorni a cancellare i loro show per casi di Covid fra gli attori e i ballerini. Il popolare spettacolo natalizio delle Rockettes a Radio City Music Hall - il teatro a due passi dal Rockefeller Center, dove si trova il più famoso albero di Natale di New York - hanno cancellato solo per la giornata di oggi quattro show a causa di contagi all'interno dello staff della produzione.

"Siamo spiacenti di annunciare che quattro show in programma oggi sono stati cancellati per casi di Covid nella produzione.

Ci scusiamo per l'inconveniente e annunceremo nuove date il prima possibile", si legge in una nota. Altri show, fra i quali Hamilton e Harry Potter and the Cursed Child, sono stati costretti a cancellare alcune performance.

L'aumento dei contagi nella città di New York si inizia a far sentire anche sui ristoranti: già alle prese con una carenza di personale, alcuni sono stati costretti a chiudere per contagi fra lo staff. (ANSA).