Usa: 12 grandi città hanno battuto quest'anno record di omicidi

Mancano tre settimane alla fine dell'anno, ma almeno 12 grandi città degli Stati Uniti hanno già stabilito il loro record di omicidi nel 2021. Secondo i dati della polizia, Filadelfia, la sesta città più grande della nazione, ha registrato 523 omicidi al 7 dicembre, superando il triste traguardo dei 500 assassini risalente nel 1990. Si tratta di un numero significativamente maggiore rispetto ai 443 registrati a New York City, nonostante abbia circa sei volte meno residenti. Le altre citta' che hanno raggiunto il triste traguardo sono Columbus (Ohio), Indianapolis (Indiana), Louisville (Kentucky), St Paul (Minnesota), Portland (Oregon), Tucson (Arizona), Toledo, (Ohio), Baton Rouge (Louisiana), Austin (Texas).

Secondo il Nypd, sebbene i crimini violenti siano aumentati a New York durante la pandemia, i quartieri sono più sicuri che nel 1990, l'anno più mortale della città, quando furono registrati 2.626 omicidi. Mentre Chicago, la terza citta' piu' grande degli Usa, e' quella con il maggior numero di omicidi (739 alla fine di novembre), anche se il suo anno piu' mortale rimane il 1970, quando ci furono 974 assassini.

A livello nazionale gli omicidi sono aumentati di circa il 30% nel 2020 rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Fbi, e si e' trattato del più grande balzo in un anno da quando il Bureau ha iniziato a tenere i registri. In oltre tre quarti dei casi sono state usate armi da fuoco. Alcuni criminologi hanno attribuito l'aumento del tasso di omicidi allo stress legato alla pandemia, ai criminali che hanno troppo tempo libero, ai conflitti politici e razziali esacerbati dall'omicidio di George Floyd e al successivo ritiro in massa degli agenti di polizia. (ANSA).