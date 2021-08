Barbie presenta collezione Tokyo, ma manca quella asiatica

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Dopo le scienziate che stanno lottando contro il Covid, le atlete che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Mattel ha presentato una nuova collezione di Barbie in omaggio ai Giochi che però ha scatenato la furia dei social media. Tra le nuove bambole, infatti, manca infatti una Barbie asiatica.

Nella collezione, riporta la Cnn, figurano cinque bambole che rappresentano altrettanti sport introdotti alle Olimpiadi per la prima volta quest'anno: baseball/softball, arrampicata sportiva, karate, skateboard e surf. Ma nonostante il tentativo di creare una serie "inclusiva e innovativa", come si legge nel comunicato ufficiale, l'assenza di una bambola dai tratti asiatici è balzata subito all'occhio scatenando un dibattito su Twitter e Instagram. E molti si sono anche chiesti come sia stato possibile proprio quest'anno che i Giochi si sono tenuti a Tokyo con molti atleti asio-americani che hanno vinto medagli. Tra questi Sunisa Lee la prima hmong-americana a vincere la medaglia d'oro nella ginnastica artistica. (ANSA).