La retromarcia di Obama, niente mega party per il compleanno

(ANSA) - NEW YORK, 04 AGO - Nessun mega party per i 60 anni di Barack Obama. Dopo le polemiche legate all'aumento dei contagi Covid , l'ex presidente degli Stati Uniti ha deciso di cancellare la grande festa sull'isola di Martha's Vineyard con circa 700 persone tra invitati e personale di servizio. I festeggiamenti saranno quindi limitati a familiari e amici stretti.

La grande festa, con la presenza di diverse celebrity tra cui Oprah Winfrey e George Clooney, era prevista per il fine settimana nella proprietà che gli Obama hanno acquistato sull'isola dei vip nel 2019. Agli ospiti pee partecipare era stato chiesto il vaccino e un test Covid negativo. (ANSA).