Per la festa della donna arriva Barbie 'Eleanor Roosevelt'

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAR - La Mattel celebra marzo, mese delle donne, e l'8 marzo, il giorno della festa della donna, con una nuova aggiunta nella famiglia delle Barbie, una bambola con le sembianze di Eleanor Roosevelt. L'attivista e First Lady americana, nonché una delle prime femministe, è l'ultimo esempio nella serie dedicata alle 'Inspiring Women' (le donne a cui ispirarsi).

La Roosevelt è stata First Lady dal 1933 al 1945 durante la presidenza Franklin D. Roosevelt. E' famosa anche per il suo operato umanitario, per essere stata portavoce alle Nazioni Unite, dove evve un ruolo importante nel processo di creazione dell'organizzazione internazionale, e per la sua stessa carriera politica.

La Barbie Eleonor Roosevelt indossa un abito a fiori, un cappello, una collana di perle. Della stessa serie fanno anche parte Maya Angelou, Billie Jean King, Ella Fitzgerald, Florence Nightingale, Susan B. Anthony, Amelia Earhart, Katherine Johnson, Frida Kahlo, Rosa Parks. (ANSA).