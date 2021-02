Usa: naufraga in Senato proposta dem aumento salario minimo

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 25 - Il consulente ufficiale del Senato Usa per l'interpretazione delle regole e della procedura parlamentare ha stabilito che è irregolare includere, come volevano fare i dem, l'aumento del salario minimo a 15 dollari l'ora nel nuovo pacchetto di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari. I dem alla Camera intendono ancora approvare l'aumento nella loro versione della proposta di legge, ma la decisione al Senato significa che dovranno trovare una via alternativa per mantenere una delle promesse chiave della campagna elettorale del partito e di Joe Biden.

E il presidente "è deluso" dalla bocciatura della sua proposta di inserire il minimo salariale di 15 dollari l'ora nel piano di aiuti Covid. Lo riferisce la Casa Bianca, sottolineando che il Biden "rispetta la decisione del consulente delle regole del Senato e la procedura del Senato" stesso ma che "lavorerà con i leader del Congresso per determinare la via migliore perché nessuno in questo Paese dovrebbe lavorare a tempo pieno e vivere in povertà". Biden invita quindi il Congresso a procedere velocemente per approvare i nuovi aiuti Covid. (ANSA).