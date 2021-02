Usa si congratulano con nuovo governo italiano

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 14 - "Gli Stati Uniti hanno una lunga e storica relazione con l'Italia. Ci congratuliamo con il nuovo governo italiano e siamo impazienti di continuare la cooperazione per accrescere i nostri risultati e affrontare le numerose sfide che abbiamo di fronte come comunità globale": così un portavoce del dipartimento di stato ha commentato all'ANSA il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Poche ore prima il tweet di congratulazioni di Joe Biden allo stesso Draghi, con l'auspicio di una "stretta collaborazione" per affrontare le sfide globali, dal Covid ai cambiamenti climatici.

(ANSA).