Sopravvivono su isola deserta per 33 giorni mangiando cocco

(ANSA) - NEW YORK, 10 FEB - Per oltre un mese si sono nutriti di cocco e insetti dopo aver fatto naufragio su un'isola deserta. Disavventura a lieto fine per tre cubani i quali sono stati messi in salvo dalla Guardia Costiera americana durante un'operazione di controllo di routine.

I tre, due uomini e una donna, sono stati avvistati su un isolotto disabitato delle Bahamas dopo che un elicottero ha avvistato delle persone che cercavano di attirare l'attenzione sventolando una bandiera improvvisata.

A causa delle condizioni meteo, il gruppo non è stato subito soccorso ma solo dopo una giornata. Nel frattempo gli agenti della Guardia Costiera avevano hanno lanciato ai naufraghi acqua e una radio.

I tre cubani hanno detto di essere arrivati sull'isola a nuoto dopo che la loro barca si è capovolta a causa del mare agitato.

Secondo i soccorritori americani il salvataggio dei tre è un vero e proprio miracolo. (ANSA).