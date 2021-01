Usa: Janet Yellen confermata da Senato alla guida del Tesoro

La nomina alla guida del Tesoro americano di Janet Yellen, ex presidente della Fed, è stata confermata dal Senato. Nata a Brooklyn, prima donna alla guida del dicastero, avrà il compito di portare avanti il piano da 1.900 miliardi di dollari proposto da Biden per salvare e rilanciare l'economia.

Yellen ha già ottenuto nei giorni scorsi l'approvazione della commissione finanze del Senato, dove ha dichiarato fra le altre cose - anticipata dal Wall Street Journal - che il valore del dollaro e delle altre valute "deve essere determinato dai mercati", definendo "inaccettabile" intervenire sui tassi di cambio per ottenere vantaggi competitivi".