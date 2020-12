Covid: New York proroga legge contro sfratti

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Lo Stato di New York ha approvato una norma che vieta gli sfratti per almeno altri 60 giorni, anche per chi è indietro con il pagamento dell'affitto.

La legge è stata approvata a grande maggioranza e punta a far fronte all'emergenza pandemia. La norma attualmente in vigore è in scadenza alla fine del 2020 e la nuova misura copre quindi i primi due mesi del 2021. (ANSA).