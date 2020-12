Usa incriminano libico per l'attentato di Lockerbie del 1988

(ANSA) - NEW YORK, 21 DIC - Gli Stati Uniti hanno accusato ufficialmente Abu Agila Mohammed Masud, attualmente sotto custodia delle autorità libiche, di aver partecipato all'attentato di Lockerbie, in Scozia, del 1988. Lo annuncia il ministro della Giustizia, William Barr, a 32 anni dall'attentato avvenuto poco prima del Natale 1988, che fece 270 morti, inclusi 190 cittadini Usa, facendo esplodere il volo Pan Am 103 su Lockerbie. (ANSA).