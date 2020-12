Capo del Pentagono si è fatto vaccinare

(ANSA) - WASHINGTON, 15 DIC - Il capo del Pentagono Christopher Miller è stato uno dei primi americani a ricevere il vaccino Covid-19. Lo ha fatto davanti a una telecamera, per incoraggiare il resto del Paese a seguire l'esempio. Il segretario alla Difesa ad interim ha ricevuto l'iniezione all'ospedale militare Walter Reed, vicino a Washington, il tutto documentato da un video pubblicato dal Pentagono. "Tutto qui ?! Oh andiamo! Non mi ha fatto male per niente!", ha scherzato Miller mentre riceveva il vaccino, simbolo di speranza per il Paese più colpito dalla pandemia.