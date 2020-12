Covid: Canada, confine Usa chiuso fino al 21 gennaio

(ANSA) - WASHINGTON, 11 DIC - Il premier canadese Justin Trudeau, in quello che sembra molto un ultimo dispetto nei confronti di Donald Trump, ha annunciato che il suo Paese proroghera' per altri 30 giorni le restrizioni al confine tra Canada e Usa: fino al 21 gennaio dunque, il giorno dopo l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Fino a quella data, quindi, restera' in vigore il divieto dei viaggi "non essenziali" tra i due Paesi.(ANSA).