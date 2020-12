Covid: al via all'Onu il vertice sulla pandemia

(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - Al via all'Onu il vertice virtuale sulla pandemia, con l'obiettivo di fare pressione per un'azione globale che affronti l'emergenza e le sue conseguenze senza precedenti su società, economia, lavoro e viaggi. Al summit, in programma oggi e domani, partecipano con video-registrati circa 100 capi di stato e di governo e ministri dei paesi membri. Per l'Italia ci sarà il messaggio del premier Giuseppe Conte.

Il presidente dell'Assemblea Generale, Volkan Bozkir, ha definito la sessione speciale di alto livello "un momento storico e un test per il multilateralismo" che "sarà definito dalla nostra azione collettiva su una delle questioni più critiche del nostro tempo". (ANSA).