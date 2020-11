Usa 2020: Stevie Wonder con Biden

(ANSA) - NEW YORK, 1 NOV - "L'unico modo in cui possiamo vincere questa battaglia, che è una battaglia contro l'ingiustizia, è votando. Dobbiamo votare per la giustizia, e cacciare l'ingiustizia". Lo afferma Stevie Wonder apparendo insieme a Joe Biden e Barack Obama a un comizio a Detroit. (ANSA).