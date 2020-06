Covid, Trump 'arrabbiato con la Cina'

(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - "Mentre vedo la pandemia diffondersi e mostrare la sua faccia peggiore in tutto il mondo, compresi il tremendo danno che ha fatto in Usa, sono sempre più arrabbiato con la Cina": lo ha twittato Donald Trump, nel pieno della bufera su come la sua amministrazione ha gestito la crisi del coronavirus. (ANSA).