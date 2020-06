Razzismo: 'John Wayne suprematista, via nome dall'aeroporto'

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GIU - Anche John Wayne potrebbe cadere sotto i colpi delle proteste contro il razzismo in America. Uno degli aeroporti di Los Angeles, a Santa Ana, potrebbe infatti perdere il nome dell'icona del cinema western.

La risoluzione e' stata presentata dai democratici della contea di Orange: "In tanti ormai chiedono di dare un nome nuovo all'aeroporto accusando Wayne di avere una visione suprematista e posizioni chiaramente contro la comunita' Lgbt e contro i nativi americani", affermano i promotori della risoluzione. Lo scalo commerciale di Santa Ana fu dedicato a John Wayne nel 1971, lo stesso anno in cui l'attore mori'. In una controversa intervista a Playboy, proprio del 1971, Wayne disse di "credere nel suprematismo bianco" e di "non sentirsi in colpa" del fatto che cinque o dieci generazioni prima di lui esisteva la schiavitu' in America. Rispondendo poi a chi gli chiedeva se dovesse essere tolta la licenza di insegnare all'attivista Angela Davis perche' afroamericana, Wayne rispose: "Non credo bisogna dare autorita' a gente irresponsabile".(ANSA).