De Blasio, a Ny niente Guardia nazionale

(ANSA) - NEW YORK, 2 GIU - "Non abbiamo bisogno e non vogliamo la Guardia Nazionale. Quando ci sono forze esterne il risultato non è mai buono". Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, di fatto respingendo l'offerta di Donald Trump.

De Blasio sostiene che la Guardia Nazionale non è addestrata per domare le tensioni civili.