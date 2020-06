Minneapolis, arrestata figlia sindaco NY

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - Chiara de Blasio, la figlia 25enne del sindaco di New York, e' stata arrestata sabato sera in una protesta a Manhattan per la morte di George Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze dell'ordine.

La giovane e' finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12ma strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza.