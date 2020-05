Warren organizza raccolta per Biden

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Elizabeth Warren terrà un evento di raccolta fondi a favore di Joe Biden. Contraria durante tutta la sua campagna elettorale a simili appuntamenti destinati prevalentemente ai più ricchi - ha giurato che non li avrebbe mai fatti -, Warren cambia così idea suscitando sospetti. Warren è infatti nella rosa delle candidate per la possibile vicepresidenza e, secondo molti, è fra le favorite.