Kosovo: Paolo Fresu stasera in concerto a Pristina

(ANSA) - PRISTINA, 05 GIU - "Il jazz ha tradizionalmente dato ritmo alle lotte del movimento per i diritti civili e ha riunito assieme artisti di culture diverse come motore di integrazione e rispetto reciproco. Oggi più che mai c'è bisogno di dialogo e il jazz, da sempre musica dell'integrazione, può aiutare a raccontare un Paese, il Kosovo, e una regione, quella balcanica, che stanno provando a lasciarsi alle spalle il recente passato per approdare al futuro europeo cui legittimamente aspirano".

Così l'Ambasciatore d'Italia in Kosovo, Antonello De Riu, a proposito del concerto di Paolo Fresu che va in scena questa sera a Pristina, al cineteatro Kino Armata, sostenuto da Farnesina, Ambasciata e Istituto di Cultura di Tirana nell'ambito del programma di promozione integrata "Vivere all'Italiana".

Ad accompagnare il jazzista Fresu un cast di prim'ordine: Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (basso) e Christian Meyer (batteria). Al centro dell'esibizione uno speciale tributo al compianto cantautore e polistrumentista britannico David Bowie.

"Per questo progetto ho deciso di mettere insieme una band unica, creata appositamente, con grandi musicisti eclettici e provenienti da esperienze diverse, anche lontane dal jazz.

Avvicinarsi alla musica di David Bowie è una grande emozione e anche una straordinaria opportunità per tutti noi, ancor di più in una regione come quella balcanica e in un Paese come il Kosovo dove il jazz è amato, ma lo sono altrettanto le sperimentazioni di musica rock, funk e blues", spiega Fresu.

Alush Gashi, Direttore del "Kino Armata", si dice "orgoglioso" del concerto di stasera e della collaborazione con Ambasciata e Istituto di Cultura che "ha aumentato sensibilmente l'offerta d'Italia in Kosovo, in tutte le forme artistiche: musica e cinema, teatro, ma anche arte, design e scienza".

Prima della tappa kosovara, Fresu e soci si sono esibiti a Podgorica (3 giugno) e, successivamente, lo faranno a Tirana (6 giugno) e Bucarest (8 giugno). (ANSA).