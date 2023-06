2 Giugno: giovani al centro delle celebrazioni in Lettonia

(ANSA) - VILNIUS, 01 GIU - In occasione della Festa della Repubblica, l'Ambasciata d'Italia in Lettonia organizza nella giornata di domani, presso l'Università Tecnica di Riga, un grande ricevimento e una mostra fotografica dedicata all'Europa.

"Giovani ed Europa sono al centro delle relazioni fra Italia e Lettonia" - ha commentato l'Ambasciatore d'Italia a Riga, Alessandro Monti - "e per questo abbiamo voluto portare il tradizionale evento del 2 giugno in uno spazio prestigioso ed innovativo in grado di rappresentare questa nuova realtà, come il campus universitario di Riga". Durante l'evento verrà inaugurata anche la mostra "What is Europe to you?" della fotografa Lisa Borgiani, allestita negli spazi della Facoltà di architettura e visitabile gratuitamente fino ad ottobre. La mostra è un viaggio fra le principali città d'Europa, attraverso volti e opinioni sul percorso di integrazione europea.

"Festeggiare la nostra Repubblica" - ha concluso l'Ambasciatore Monti - "significa anche raccontare, senza nasconderne le contraddizioni, la storia e i valori comuni dell'Italia e dell'Europa: libertà, pluralismo, democrazia".

Sempre presso l'Università Tecnica di Riga verrà inaugurato nei prossimi mesi un Centro di cooperazione italo-lettone, che oltre a sviluppare nuovi progetti di scambi universitari organizzerà anche corsi di lingua italiana aperti a tutti. "Si tratta di un progetto in cui crediamo molto" - ha sottolineato Monti - "che porterà ad un salto di qualità della collaborazione culturale e scientifica tra Italia e Lettonia". (ANSA).