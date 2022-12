Tour asiatico del Consorzio Valpolicella in Vietnam

(ANSA) - HANOI, 07 DIC - In Vietnam, per la prima volta, il Consorzio Valpolicella ha organizzato ad Hanoi e ad Ho Chi Minh City, in collaborazione con l'Icham Camera di Commercio italiana, l'ambasciata e il consolato Generale d'Italia, due giornate interamente dedicate ai vini del proprio territorio, con masterclass e contest, per scoprire e selezionare due figure professionali cui far vivere un'esperienza diretta in Italia nel prossimo febbraio per conoscere il territorio.

L'Italia è uno dei più grandi esportatori di vino al mondo, con un mercato che vale più di 8 miliardi di euro e che eccelle per qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare, ha detto Michele D'Ercole, presidente di Icham, introducendo l'evento, che rientra a pieno titolo nella campagna di promozione delle eccellenze italiane all'estero BeIt. Quello del Vietnam, paese con un'economia emergente in rapida espansione, è un mercato in forte ascesa che si sta approcciando ora ai vini italiani, ed ha un grande potenziale, ha affermato l'Ambasciatore d'Italia Antonio Alessandro: quest'anno si sono registrate +20% di esportazioni in Vietnam rispetto al 2021, per un totale di 12 milioni di euro, pari al 24% del consumo di vino in Vietnam, ponendo l'Italia al secondo posto dietro alla Francia e prima del Cile.

"Dobbiamo promuovere la cultura del vino, spiegando che si deve bere poco ma di qualità e in abbinamento al cibo" ha concluso l'Ambasciatore, sottolineando l'importanza di avere un mercato preparato, quando, entro i prossimi cinque anni, l'Evfta, l'accordo di libero scambio tra Vietnam ed Unione Europea, consentirà di azzerare anche in questo settore i dazi doganali, attualmente piuttosto elevati. (ANSA).