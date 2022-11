A Sofia Forum su edifici storici ed efficienza energetica

(ANSAmed) - SOFIA, 29 NOV - L'Ambasciatrice d'Italia a Sofia Giuseppina Zarra ha inaugurato il Forum internazionale "STORIA E FUTURO - edifici storici tutelati ed efficienza energetica", organizzato da Confindustria Bulgaria in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Bulgaria e con l'Ice - Agenzia Sofia ,e con la partecipazione dell'Agenzia CasaClima di Bolzano, la Camera degli Architetti in Bulgaria - Collegio Regionale di Sofia e la Camera dei Costruttori in Bulgaria.

Il Forum, dedicato alla conservazione del patrimonio culturale immobiliare e alla sua collocazione nel nuovo e moderno quadro dell'efficienza energetica, ha visto gli interventi di esperti italiani e bulgari nella conservazione dei beni culturali immobili, nell'efficienza energetica degli edifici storici e nei materiali e sistemi applicati.

L'Agenzia CasaClima ha presentato in anteprima il progetto di efficientamento energetico dell'edificio dell'Ambasciata d'Italia a Sofia appositamente preparato per l'occasione, come esempio di scuola per la valorizzazione di uno degli edifici storici pù belli della capitale.

Nel suo intervento l'Ambasciatrice ha in particolare evidenziato la necessità di concentrarsi sulla riduzione dei nostri consumi energetici, coniugandola però con la tutela del valore storico ed artistico del nostro patrimonio architettonico e la sua conservazione nel tempo. Su questo punto infatti l'Italia, data la ricchezza del suo patrimonio culturale ed artistico, rappresenta un modello riconosciuto a livello internazionale con aziende di eccellenza che, unendo la sensibilità storica ed artistica italiana alla creatività che distingue il nostro Paese, offrono le migliori soluzioni d'intervento con le più avanzate tecnologie.

A margine dell'evento, è stata inaugurata la mostra "Storia e arte" dell'architetto Belin Mollov. (ANSAmed).