La Banca d'Italia a Singapore con le Fin-tech italiane

Otto promettenti start-ups italiane del settore Fintech partecipano alla settima edizione del Singapore Fintech festival, dal 2 al 4 novembre, presso il SFF's Ecosystem Stage nella Expo Hall 5 di Singapore. Le loro ultime soluzioni tecnologiche vengono esibite nel Padiglione Italiano organizzato da Ice-Agenzia.

La Banca d'Italia partecipa al SFF per il terzo anno consecutivo, con un intervento da parte del Vice Governatore Alessandra Perrazzelli. L'attesa partecipazione della Banca d'Italia al SFF è indice della serietà dell'impegno delle istituzioni italiane nel settore FinTech a Singapore e nella regione, nonché un riconoscimento della criticità della posizione di Singapore e del suo ruolo di attore principale a livello globale nel settore, che gli permette di offrire talento, conoscenza, know-how ed esperienza che le start-up dell'industria troveranno essenziale nel loro processo di crescita.

Per le otto aziende italiane è la prima partecipazione all'evento, presentando ai più di 60,000 partecipanti attesi le proprie tecnologie e i propri servizi nel Padiglione Italiano della hall 5, la cui presenza è stata resa possibile dall'Ice-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Assofintech.

"L'ecosistema del FinTech italiano ha un grande potenziale" ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani, "nonostante le dimensioni ridotte, è un settore in rapida crescita che attrae investimenti e talenti. Legislatori e le istituzioni supportano le compagnie italiane coinvolte nella rivoluzione digitale e incoraggiano gli investitori stranieri a riconoscere il potenziale di queste realtà. Il piano di ripresa e resilienza PNRR, ad esempio, destina alla digitalizzazione e all'innovazione 11.44 miliardi di euro per rafforzare la ricerca e i centri di sviluppo che investono in FInTech, big data, computazione quantistica e altre tecnologie fondamentali".

Il padiglione italiano, collocato nella sezione del padiglione internazionale di SFF 2022, ospiterà otto start-up: Cyberneid SRL, Enginius SRL, Geeks Academy, Keyless, My-money, MyAppFree, Opstart and Wavenure. Informazioni aggiuntive saranno fornite nel primo Allegato. Dopo una rigorosa ricerca a livello nazionale queste giovani compagnie si sono aggiudicate la partecipazione al SFF 2022, dove potranno apprendere segreti dai delegati di tutto il mondo. SFF è il più grande festival mondiale del settore FinTech, con una partecipazione di più di 60.000 persone da più di 160 Paesi nell'edizione dello scorso anno. (ANSA).