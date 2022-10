Rep.Dominicana: poesia protagonista a Settimana Lingua Italiana

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - La poetessa e Premio Campiello Laura Pugno ha animato la XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo a Santo Domingo, partecipando anche alla Settimana della Poesia in Repubblica Dominicana.

Tra le attività svolte, la conferenza "Mappa della poesia italiana contemporanea" e la presentazione dei cortometraggi recitativi "Pasolini undici#ventidue (11 luoghi del mito di Pier Paolo Pasolini a Casarsa #11 poeti giovani in ascolto della lirica dei loro luoghi), sia presso l'auditorio dell'Università Iberoamericana (Unibe), davanti ad un folto pubblico di studenti universitari, sia presso la Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM), per poeti ed intellettuali dominicani.

Pugno ha inoltre letto i suoi poemi all'inaugurazione della Settimana della Poesia e durante una colazione alla presenza del presidente dominicano Luis Abinader e della ministra della Cultura Milagros German.

Hanno completato le attività della Settimana - organizzata e coprodotta dall'ambasciata d'Italia - una conferenza sulla diplomazia scientifica e promozione integrata dell'Italia, sempre presso Unibe, e la proiezione all'aperto dei film italiani sottotitolati "Vita facile", "Sanremo" e "Mio fratello insegue i dinosauri", in collaborazione con Cinemateca e DG Cine dominicane.

Per la prossima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sono in preparazione attività congiunte anche con l'ambasciata Svizzera e con la Nunziatura Apostolica.

