Tunisia: Bouden riceve l'Ambasciatore Fanara

(ANSA) - TUNISI, 27 SET - "Cordiale incontro di commiato con il Capo del Governo Najla Bouden". Così l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, commenta il suo incontro ocon la premier Bouden in occasione dell'approssimarsi del termine del suo mandato in Tunisia.

"Cooperazione economica, energetica e migratoria al centro dei colloqui. Ribadito il sostegno italiano al negoziato della Tunisia con il Fondo monetario internazionale", conclude Fanara in un tweet. Durante l'incontro, che è stato l'occasione per rievocare il rapporto storico tra Tunisia e Italia, si è parlato dello "sviluppo dei rapporti commerciali ed economici", vista la vicinanza tra i due Paesi e che rappresenta "un collegamento tra i due continenti di Africa ed Europa", si legge in un comunicato della presidenza del governo di Tunisi.

Il comunicato della Kasbah sottolinea come Bouden abbia ricordato gli aiuti forniti dall'Italia alla Tunisia durante la pandemia di Covid-19 e delineato il calendario per la prossima scadenza elettorale in Tunisia del 17 dicembre. A questo proposito, Bouden si è congratulata con Fanara "per il successo delle recenti elezioni legislative svoltesi in Italia". (ANSA).