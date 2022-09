Concerto del gruppo 'Italian Doc Remix' in Ambasciata a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 23 SET - Si è tenuto ieri sera, presso l'Ambasciata d'Italia a New Delhi, un applaudito concerto del gruppo "IDR Italian Doc Remix", accompagnato da una degustazione di pizza napoletana, all'insegna dell'incontro tra universi musicali differenti e della tradizione culinaria italiana.

Il gruppo, fondato dal chitarrista di origine napoletana Marco Cappelli e dal percussionista italo-americano Jim Pugliese, e con Doug Wieselman, Roberto Schiano e Ken Filiano, oltre al cantante Francesco Pellegrino, ha proposto brani tradizionali del sud italiano, arrangiati in chiave jazz. "La nostra musica - spiega Cappelli - è un omaggio alla memoria culturale di generazioni di immigrati italiani". L'ultimo album dell'ensemble, "Pandemonium", è stato registrato nel 2019 al Pomigliano Jazz Festival.

A dispetto della pioggia che ha messo in difficoltà il traffico della capitale, quasi 150 persone hanno seguito l'esibizione, arricchita dalla presenza del sitarista indiano Dhruv Bedi, in un perfetto esempio di contaminazione tra linguaggi musicali diversi.

"L'evento sintetizza la filosofia della nostra promozione culturale in India, improntata all'interazione della nostra cultura con quella del Paese", ha sottolineato l'Ambasciatore Vincenzo de Luca. L'iniziativa è stata voluta dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto di Cultura Italiano, che grazie all'ampia programmazione sono riconosciuti come punti di riferimento nella scena culturale e del lifestyle della capitale indiana.

Un secondo concerto dell'ensemble, dal titolo "Love Songs", si terrà domani sera presso l'International India Centre.

