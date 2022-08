A San Paolo laboratorio letterario sulla poesia italiana

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo in Brasile propone un 'laboratorio' per conoscere la poesia italiana e le opere dei poeti che hanno segnato la letteratura italiana dalla seconda metà del XX secolo ai giorni nostri. L'iniziativa "Un'antologia della poesia contemporanea", è affidata a Valentina Cantori. Gli incontri iniziano oggi e si concluderanno il 5 ottobre. Si parte dallo studio di autori conosciuti, i cui testi sono già letti e tradotti in Brasile (ad esempio Pasolini), ma si affronteranno anche opere inedite, di poeti non ancora tradotti in portoghese. In questo caso, oltre alla lettura, il laboratorio proporrà un momento dedicato alla traduzione, durante il quale i partecipanti potranno entrare in contatto diretto con le poesie, scoprendo come funzionano i meccanismi del linguaggio poetico e investigando al tempo stesso le modalità con cui trasmetterli in un'altra lingua.

Il programma prevede oggi un'introduzione alla seconda metà del Novecento con Penna, Bertolucci e Luzi; il 10 agosto le opere di Sereni, Caproni e Fortini. Il 17 agosto si parlerà di Poesia e realtà: Pasolini, Zanzotto, Giudici e Raboni e il 24 di Voci solitarie: Amelia Rosselli e Alda Merini. Il mese di agosto si conclude il 31 con un laboratorio su Sanguineti, Pagliarani e il Gruppo 63. Il 14 settembre sarà la volta de La Sicilia di Sapienza e Insana cui seguirà il 21 settembre il teatro in versi di Gualtieri e Valduga. Il 28 per voci contemporanee si parlerà dell'Italia di Cavalli, Anedda, Magrelli e Calandrone per finire il 5 ottobre con la presentazione del libro di Maria Grazia Calandrone e un incontro con l'autrice. (ANSA).