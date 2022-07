India, Gabriele Basilico in mostra a Museo Camera di Gurgaon

(ANSA) - NEW DELHI, 02 LUG - È stata inaugurata a Gurgaon, città satellite della capitale indiana, presso la galleria Museo Camera, la mostra "Gabriele Basilico Photographs 1978-2012", dedicata al Maestro italiano scomparso nel 2013.

La mostra, una selezione di oltre sessanta immagini in bianco e nero, realizzata da Giovanna Calvenzi, curatrice dell'Archivio Basilico, è stata commissionata dall'Istituto italiano di Cultura di New Delhi, e ospitata nelle sale del centro nel mese di aprile. La Galleria Museo Camera, interamente dedicata alla fotografia, è stata fondata nel 2009 dal fotografo e storico Aditya Arya, a partire dalla sua collezione privata, ed è oggi il più importante centro per la fotografia del sud-est asiatico.

All'inaugurazione hanno preso parte Vincenzo de luca, Ambasciatore d'Italia in India e Andrea Baldi, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi. L'Ambasciatore de Luca si è dichiarato entusiasta di questa nuova collaborazione italo-indiana e si è congratulato con Aditya Arya per la "sua sorprendente collezione". (ANSA).