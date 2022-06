Panama: evento presentazione sede della Dante Alighieri

(ANSA) - PANAMA, 17 GIU - La Società Dante Alighieri (Sda) - Comitato di Panama, ha organizzato, in collaborazione con la locale ambasciata d'Italia, un incontro con numerosi rappresentanti del mondo culturale panamense, per presentare le proprie attività.

Costituita di recente, rileva un comunicato, la sezione panamense della Dante Alighieri "può contare sul sostegno della numerosa comunità di italiani e di italianofili presenti a Panama, Paese che dalla metà dell''800 ha visto un rilevante afflusso di italiani, in quello che è considerato lo snodo del Centro America.

Le attività previste spaziano dalla diffusione e valorizzazione della cultura italiana "classica" alla promozione di un'Italia contemporanea, innovativa, proiettata nel futuro e attenta al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu, con attenzione alle tematiche ambientali, dei diritti umani e di genere.

L'occasione è stata propizia per presentare al pubblico, composto anche da architetti attivi nel recupero del centro storico di Panama (dichiarato patrimonio universale dall'Unesco), la candidatura di Roma per Expo2030.

Nel suo intervento, l'ambasciatore Fabrizio Nicoletti ha evidenziato come l'Italia sia Paese leader nell'economia circolare, campione nell'efficienza per competere su green economy e sulla produzione di qualità, sottolineando alcune eccellenze italiane riconosciute a livello globale.

Fra di esse la leadership nella produzione di energia pulita, con il massimo operatore al mondo nelle rinnovabili italiano; il primato nel settore agroalimentare legato al territorio; la forte specializzazione nelle tecnologie legate allo spazio (terzo Paese al mondo) e nell'osservazione della terra (primato a livello europeo), oltre ovviamente a essere primo Paese al mondo per siti riconosciuti nel patrimonio Unesco (58), nonché' leader mondiale nel settore della moda e del design.

Da parte sua, il Presidente del Comitato Dante Alighieri di Panama, prof. Mauro Destro Stimamiglio, dopo aver ricordato nel suo intervento le difficoltà, nel processo di registro a Panama della Associazione, dovute soprattutto alla pandemia, ed il grande appoggio ricevuto tanto dall'ambasciata come dalla sede Dante Alighieri di Roma, ha sottolineato che la missione del Comitato Sda di Panama sarà quella di far conoscere il grande patrimonio culturale Italiano, a partire dal programma di attività dell'anno in corso, che include interessanti eventi con temi culturali, tecnologici e di innovazione.

In conclusione, Destro ha ringraziato la presenza di tanti futuri soci e l'appoggio ricevuto dalle aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. (ANSA).