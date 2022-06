2 giugno: Argentina, Noemi in concerto nel Teatro Coliseo

(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 GIU - In occasione del 76/o anniversario della Repubblica italiana, il consolato generale d'Italia a Buenos Aires, guidato da Marco Petacco, ha annunciato un concerto della cantante romana Noemi per il 4 giugno nell'italianissimo Teatro Coliseo della capitale argentina.

Con più di dieci anni di esperienza e una voce inconfondibile capace di muoversi tra pop, soul, R'n'B e blues, sottolinea un comunicato, "Noemi si esibirà per la prima volta in America Latina".

Il concerto, si è appreso, sarà preceduto dal consueto atto istituzionale del Consolato, presentato da Luis Novaresio e sarà disponibile online dal 10 giugno per 6 mesi, ad accesso gratuito dai siti ufficiali del Teatro Coliseo e del Consolato Generale d'Italia.

Da segnalare che l'evento, a sua volta, sarà l'occasione per raccogliere fondi a beneficio dell'Unicef, che saranno destinati alla protezione e all'assistenza dei bambini in situazioni di emergenza in tutto il mondo.

L'anniversario del referendum istituzionale del 1946, che segnò la nascita della repubblica italiana, sarà inoltre ricordato domani dall'ambasciatore in Argentina, Fabrizio Lucentini, con un ricevimento nella residenza dello storico Palazzo Alvear. (ANSA).