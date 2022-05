A Madrid un omaggio alla 'melodia italiana'

(ANSA) - MADRID, 20 MAG - Un omaggio alla "melodia italiana" attraverso un "concerto straordinario" della soprano Maria Pia Piscitelli e del pianista Maurizio Colacicchi: è l'evento previsto oggi alle 19 presso il Circolo delle Belle Arti di Madrid.

In programma, spiega una nota di presentazione di questo appuntamento, ci sono "alcune delle più famose arie del repertorio operistico italiano - tratte da opere di Puccini, Giordano, Cilea - insieme a capolavori della musica vocale da camera italiana dell'Ottocento e dei primi del Novecento".

Il concerto è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid (ICC), in collaborazione con il Circolo delle Belle Arti madrileno e con il patrocinio dell'Ambasciata italiana in Spagna. (ANSA).