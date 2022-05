Ambasciata Italia a Berlino ospita concerto jazz 'Tandem'

(ANSA) - BERLINO, 17 MAG - L'Ambasciata d'Italia a Berlino ospita un concerto jazz del duo composto da Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte). All'evento partecipano la vice ministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Maria Sereni, il presidente del Gruppo parlamentare di amicizia italo-tedesco e deputato del Bundestag Axel Schaefer e numerosi esponenti di spicco del mondo culturale ed economico tedesco.

"Sono molto orgoglioso di ricordare che la cultura musicale italiana ha contribuito in modo decisivo alla nascita del jazz", ha osservato l'ambasciatore Armando Varricchio citando la storia di Dominick "Nick" La Rocca, arrivato all'inizio del XX secolo dalla Sicilia in Louisiana, dove formò una band che fu poi rievocata dal grande Louis Armstrong. Il jazz, ha proseguito l'Ambasciatore, "è un dialogo tra stili musicali, è il risultato di un gioco, di una competizione artistica che esalta l'improvvisazione: una dote creativa decisamente italiana". La libertà che il jazz dà ai musicisti è qualcosa di molto moderno, ha aggiunto Varricchio: "Mi piace ricordare queste caratteristiche oggi, giornata dedicata alla lotta contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia in tutto il mondo". Il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha nominato un diplomatico come inviato speciale per le persone LGTBIQ+ e sta sfidando attivamente i pregiudizi nei loro confronti nelle sedi internazionali, ha sottolineato l'Ambasciatore. (ANSA).