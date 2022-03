India: Italian Design Day all'Ambasciata di Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 25 MAR - L'Ambasciata d'Italia in India ha celebrato l'Italian Design Day, la manifestazione annuale lanciata nel 2017 per valorizzare il made in Italy.

La serata nel giardino dell'Ambasciata è stata aperta dalla presentazione ufficiale della prossima edizione del Salone del Mobile, che si terrà a Milano dal 7 al 12 giugno. L'Ambasciatore Vincenzo de Luca ha introdotto l'evento, che aveva come titolo "Ri-generazione. Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile", esordendo con un messaggio di solidarietà al popolo ucraino e un augurio per l'immediata cessazione delle ostilità.

Un successiva conversazione ha visto protagonisti alcuni dei principali operatori indiani, tra cui i rappresentanti di aziende italiane dell'arredo e dell'illuminazione presenti nel Paese.

Parlando con l'ANSA, l'Ambasciatore de Luca ha ricordato che l'Italia è il quarto esportatore di arredi in India, con oltre 75 marchi. "Ogni anno", ha aggiunto, "crescono gli operatori indiani che visitano il Salone e restano affascinati da questo aspetto del nostro lifestyle e della nostra secolare cultura".

