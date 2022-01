Ambasciata d'Italia in Iran, scrittori propongono storie di oggi

(ANSA) - TEHERAN, 21 GEN - Un evento di lettura di storie di letteratura contemporanea iraniana contenute nello speciale del periodico "Internazionale". E' l'iniziativa organizzata, in forma ibrida, nella residenza dell'Ambasciatore Giuseppe Perrone a Teheran cui hanno preso parte Mohammad Tolouei, giornalista e scrittore iraniano, direttore di "Na Dastan", Francesca Gnetti, redattrice della sezione Medio Oriente di "Internazionale", il traduttore Giacomo Longhi, gli scrittori Ali Khodai, Mahsa Mohebali, Bita Malakuti, Alieh Atai, Arash Sadeghbeigi, la fotografa Mozhde Nourmohammadi e i fumettisti Maysam Barza e Rambod Khanlari.

Lo speciale di ''Internazionale'', presentato da Mohammad Tolouei che ha curato la selezione delle storie iraniane, dà un'immagine dell'Iran il più possibile multiforme e variegata, in gran parte sconosciuta al pubblico italiano, attraverso le storie degli scrittori collegati tra loro da un arco temporale che si dipana dall'Iran pre-rivoluzionario e attraversa la guerra Iran-Iraq fino ad arrivare ai giorni nostri.

"Storie molto diverse tra loro - ha sottolineato introducendo l'evento l'Ambasciatore Perrone - ma che hanno in comune la quotidianità della vita iraniana della classe media. Gli scrittori intrecciano nei loro racconti il bagaglio di esperienze e di crescita di ciascuno ed abbracciano non solo il periodo in cui sono cresciuti ma anche le loro origini, come la scrittrice afghano-iraniana Alieh Atai". "Ne è uscita un'immagine quanto più veritiera ed autentica dell'Iran contemporaneo a beneficio del pubblico italiano", ha concluso l'Ambasciatore Perrone.

L'evento di lettura fa parte di una serie di iniziative dell'Ambasciata italiana a Teheran sulla letteratura italiana ed iraniana, che vogliono mettere in risalto i legami storico-letterari tra i due Paesi e in questo ambito sono in programma quest'anno una serie di iniziative per celebrare il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini con mostre e proiezioni cinematografiche. (ANSA).