Perù: Italia, onorificenza di commendatore a sindaco Lima

(ANSA) - LIMA, 19 GEN - L'Italia ha concesso una onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia al sindaco di Lima, Jorge Muñoz Wells, in una cerimonia presieduta, nella sua residenza, dall'ambasciatore d'Italia in Perù, Giancarlo Curcio.

Nel consegnare al primo cittadino della capitale peruviana il diploma e l'insegna dell'alta decorazione concessa da parte del Governo italiano, segnala un comunicato, l'ambasciatore Curcio ha sottolineato come il conferimento intenda riconoscere "l'assoluta rilevanza della traiettoria professionale del sindaco Muñoz, l'altissimo merito da lui conquistato in ambito politico e sociale, nonché la sua sincera vicinanza, dimostrata in ogni occasione, verso l'Italia".

Curcio ha concluso rilevando come "la cerimonia si sia svolta proprio nel giorno del 487/o anniversario della fondazione di Lima" e che ciò "costituisce il più concreto segno degli strettissimi rapporti tra la città e l'Italia, grazie anche alla presenza da tempo di una consistente ed operosa comunità di italiani residenti". Per parte sua il sindaco, "visibilmente emozionato (...) ha voluto trasmettere il suo più sincero riconoscimento per l'alta distinzione ricevuta dall'Italia, paese a cui - ha sottolineato - si sente particolarmente legato".

Muñoz ha sottolineato come la decorazione "rafforza la stretta amicizia e la forte cooperazione esistente tra i due Paesi fin dall'epoca del Virreinato", evidenziando "lo straordinario contributo offerto degli italiani alla crescita del Perù" ricordando "Giuseppe Garibaldi, Antonio Raimondi, Giovanni Matellini, e gli eroi delle Compagnie di Pompieri italiane che si immolarono per salvare la città nella guerra del Pacifico".

Infine il sindaco ha citato la presenza a Lima di numerosi pregiati monumenti che adornano la città donati dalla collettività italiana, di cui alcuni proprio recentemente restaurati sotto la sua gestione per dare lustro alla forte vicinanza italo-peruviana. (ANSA).