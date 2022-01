Italia-Slovenia, 30 anni fa il mutuo riconoscimento

(ANSA) - LUBIANA, 17 GEN - Oggi, esattamente trent'anni fa, l'allora presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga fu il primo leader europeo a recarsi in visita ufficiale a Lubiana, per consegnare personalmente l'atto di riconoscimento, firmato lo stesso giorno, il 17 gennaio 1992, dai ministri degli Esteri De Michelis e Rupel. Nell'arco di questi 30 anni - riferisce in un comunicato l'Ambasciata italiana a Lubiana - l'Italia e la Slovenia hanno costruito una relazione bilaterale intensa ed articolata in campo politico, economico e culturale, costantemente alimentata dalla condivisa adesione ai valori ed al progetto europeo, rafforzata dai comuni vincoli di alleanza e legami atlantici ed arricchita dal contributo prezioso offerto dalla minoranza italiana in Slovenia e quella slovena in Italia.

"Questo importante anniversario cade in un periodo nel quale entrambi i nostri Paesi hanno affrontato insieme la crisi provocata da una pandemia su scala mondiale che ha ulteriormente rinsaldato tuttavia il legame bilaterale, facendo emergere la crescente interdipendenza delle economie, l'integrazione delle nostre comunità di frontiera ed esaltando quei valori di democrazia e solidarietà nei quali Roma e Lubiana si riconoscono. Nell'arco dei due anni appena trascorsi, l'intensità della relazione bilaterale Italo-slovena, avviata trent'anni fa, ha raggiunto livelli senza precedenti in passato ed ha vissuto un momento di straordinaria rilevanza politica e simbolica con la storica visita dei Capi di Stato Mattarella e Pahor il 13 luglio 2020 a Basovizza e nella finalizzazione, lo scorso anno, del procedimento di restituzione del Narodni Dom di Trieste alle associazioni della minoranza slovena in Italia, nonché nella celebrazione congiunta della designazione di Gorizia e Nova Gorica a capitale europea della Cultura 2025 e l'avvio di una collaborazione Trilaterale Rafforzata in Nord Adriatico insieme alla Croazia. Ed in questo contesto - osserva ancora l'Ambasciata italiana - oggi festeggiamo l'anniversario del mutuo riconoscimento e dell'instaurazione di rapporti di collaborazione e di buon vicinato che nel corso di questi trent'anni si sono consolidati e trasformati in una relazione di solida amicizia e profonda condivisione di valori comuni che aiuteranno i nostri Paesi ad affrontare insieme le sfide poste dalla crisi pandemica e dalla ricostruzione economica nel più ampio contesto europeo e atlantico". (ANSA).