Arte digitale, parte show di video mapping italiano a Madrid

(ANSA) - MADRID, 17 DIC - È iniziato a Madrid "Do humans need humans?", uno show di video mapping tutto italiano in programma fino a domenica 19 presso il centro culturale Conde Duque, situato nel cuore della capitale di Spagna.

L'evento consiste nella proiezione su parte dell'edificio che ospita il centro Centro Duque di opere d'arte digitale realizzate da nove artisti italiani. Uno spettacolo ideato per invitare il pubblico "a riflettere sul rapporto essere umano-tecnologia e sull'impatto della sfera digitale sulla nostra vita quotidiana".

Dopo le tappe di Lione e Buenos Aires, si chiude così, con la tappa madrilena, il tour del progetto internazionale "Farnesina Digital Art Experience" — promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Bright Festival.

Il video mapping di Madrid é organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura della capitale spagnola, in collaborazione con il centro Conde Duque e con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Madrid e del Comune di Madrid.

L'iniziativa è inserita inoltre nell'ambito di ''BeIT', la prima campagna di 'nation branding' mai realizzata per l'Italia, secondo la definizione che ne ha dato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"È un grande orgoglio per me poter chiudere con questo progetto, che esalta la creatività contemporanea, un anno davvero straordinario, caratterizzato da un eccellente livello collaborazione tra l'Italia e la Spagna in tutti i campi, e culminato con la Visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella in Spagna lo scorso novembre", ha dichiarato per l'occasione l'Ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia. (ANSA).