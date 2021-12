Grande successo in Turchia per la Giornata del Contemporaneo

(ANSA) - ISTANBUL, 13 DIC - Si è svolta anche in Turchia la XVII 'Giornata del Contemporaneo', manifestazione per promuovere l'arte contemporanea promossa dall'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiana (Amaci) con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la collaborazione della Direzione Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci).

L'evento, tenutosi sia on-line che in presenza, ha avuto grande successo e si è svolto in varie città turche. Tra le varie iniziative, il Direttore della Quadriennale di Roma Gian Maria Tosatti ha tenuto una conferenza sull'installazione ambientale che ha realizzato a maggio 2021 nel quartiere di Tarlabasi di Istanbul mentre l'architetto e docente universitario Gianluca Peluffo ha tenuto una lezione sulla concezione artistica di "costruzione del cittadino" e sul valore del teatro classico per l'architettura moderna agli studenti dell'Università Yeditepe della città sul Bosforo e dell'Università Bilkent di Ankara.

"La Giornata del Contemporaneo si conferma un'eccellente occasione per valorizzare l'intero sistema dell'arte italiana, dagli artisti ai musei, da chi produce arte a chi la valorizza" ha affermato l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata d'Italia Gianmarco Macchia durante l'incontro all'università Bilkent di Ankara lodando "la collaborazione culturale tra Italia e Turchia". (ANSA).